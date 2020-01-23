Галиев: решил бросить с обратной подкруткой, уже видел такой буллит

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) рассказал о курьёзном буллите и лидерстве в списке снайперов команды.
«Бросил с обратной подкруткой. В какой-то лиге было такое, я решил повторить. Не думаю, что в команде я штатный буллитёр, есть люди получше. Просто решил взять на себя ответственность и чуть было не подвёл команду. Я был спокоен — знал, что буду делать и как буду бросать. Не совсем туда бросил, но так сложилось.
Всегда приятно забивать, особенно дома. Нечасто я дома забиваю, в основном на выезде. Важный гол, важен он и в плане большинства: мы наигрываем все эти комбинации, к плей-офф большинство надо ещё улучшать. Зарипов отдал Яруллину, он бросил, довёл до ворот, и шайба отскочила ко мне, оставалось только поднять её.
Не думаю о том, что в прошлой игре я стал лучшим снайпером команды. Мне надо играть ещё лучше и приносить результат, если у меня есть такая возможность. Самое главное — командные очки, победы. Налаживать игру, каждый компонент — и большинство, и меньшинство, забивать больше голов», — приводит слова нападающего официальный сайт казанского «Ак Барса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 24 января 2020
-
00:15
-
00:05
-
00:00
- 23 января 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:07
-
20:52
-
20:42
-
20:05
-
19:38