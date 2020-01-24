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Хиетанен стал лучшим бомбардиром в истории московского «Динамо» среди легионеров

Хиетанен стал лучшим бомбардиром в истории московского «Динамо» среди легионеров
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем стадионе сломило сопротивление подольского «Витязя» (3:1). Бело-голубые прервали серию из трёх поражений.

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен выполнил голевую передачу, благодаря чему набрал 124-е очко в карьере за бело-голубых. Таким образом, Хиетанен превзошёл достижение Мартиньша Карсумса (123) и стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории «Динамо».

34-летний защитник пополнил состав «Динамо» в 2015 году. Опытному защитнику принадлежит целый ряд клубный рекордов. Помимо бомбардирского достижения, Юусо также лидирует в истории бело-голубых по матчам и результативным передачам среди легионеров. По голам Хиетанен занимает второе место, уступая лишь Карсумсу.
Юусо Хиетанен стал автором двух рекордов московского «Динамо»
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