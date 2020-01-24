Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 650 очков в лиге
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем стадионе сломило сопротивление подольского «Витязя» (3:1). Бело-голубые прервали серию из трёх поражений.
Капитан московского клуба Вадим Шипачёв забросил шайбу и сделал результативную передачу, благодаря чему стал вторым игроком в истории, набравшим 650 очков в КХЛ. В активе Вадима 209 заброшенных шайб и 441 результативная передача в 687 матчах. В нынешнем сезоне 32-летний форвард уверенно лидирует в бомбардирской гонке КХЛ.
Рекорд лиги принадлежит нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину (883 очка в 777 матчах), третье место занимает форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, набравший 642 балла в 726 встречах.
Шипачёву хватило полутора сезонов, чтобы войти в топ-5 бомбардиров «Динамо» в КХЛ
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