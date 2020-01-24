ФХР объявила состав сборной России U17 на сбор перед Турниром пяти наций

23 января юниорская сборная России U17 начала в Новогорске подготовку к международному Турниру пяти наций. Соревнование пройдет в Уфе с 5 по 9 февраля. Для участия в сборе вызван 31 хоккеист, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Вратари: Валерий Бринкман (СКА), Семён Вязовой («Салават Юлаев»), Егор Наумов («Локомотив»).
Защитники: Михаил Березовский, Николай Макаров (оба – ЦСКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Глеб Иванов, Никита Новиков (оба – «Динамо»), Даниил Иванов («Крылья Советов»), Денис Кадыров, Василий Шумилов (оба — «Салават Юлаев»), Владислав Лукашевич («Локомотив»), Николай Сафронов («Трактор»), Даниил Соболев («Спартак»), Александр Фигурин («Авангард»).
Нападающие: Марк Андреев, Павел Дергунов, Никита Скоропад (все – «Салават Юлаев»), Никита Бледнов («Сибирь»), Матвей Васин, Евгений Горфиняк, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Всеволод Гайдамак («Спартак» СПб), Илья Иванцов (СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Лобанов («Трактор»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Фёдор Свечков («Лада»), Никита Чибриков («Динамо»), Данила Юров («Металлург).
В программе сбора — тренировки на льду и в тренажёрном зале. 4 февраля окончательный состав сборной отправится в Уфу, где 5 февраля проведет первый матч на турнире против сверстников из Швеции.
Уфа впервые примет Турнир пяти наций. Помимо сборной России, в соревновании участвуют юниорские команды Финляндии, Швеции, Чехии и США. Прямые трансляции матчей будут доступны на официальном YouTube-канале и сайте ФХР.
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