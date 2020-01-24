Хартли – о дисквалификации Макмиллана: это повергло всех в раздевалке в полнейший шок

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над «Сочи» (5:2) прокомментировал дисквалификацию нападающего клуба Брэндона Макмиллана на два матча за атаку судьи во время матча с «Витязем» (2:1 Б).

«Первое, что хочу сказать – свои личные мысли по этому поводу я оставлю при себе. Второе – хотел бы просто рассказать, как сегодня у нас проходил день.

Утром все игроки пришли, пришёл я, и мне поступила информация, что дисквалифицировали Брэндона Макмиллана на два матча за удар судьи. Мы посмотрели, и все увидели, что это было столкновение. Я хочу подчеркнуть, что именно столкновение Брэндона и рефери.

Я пошел к Брэндону и объявил ему об этом, и, конечно, это повергло просто всех, кто был в раздевалке, в полнейший шок. Брэндон потом пришёл ко мне в кабинет и попросил объяснить ему ситуацию, что же всё-таки произошло.

Мы посчитали, что оптимальным решением будет написать главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову и попросить какие-то разъяснения. В течение часа мы рассматривали эпизод. Я, конечно, понимаю, что Анисимов очень занятой, но ни обратного сообщения, ни звонка мне не поступило.

Вот даже сейчас я принес телефон с собой в надежде получить какую-то информацию, но по-прежнему её, к сожалению, нет. Но думаю, что в течении пары дней что-то мы опять-таки узнаем из каких-то источников, – приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».