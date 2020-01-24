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Панарин вошёл в топ-5 лучших игроков первой части сезона НХЛ по версии TSN, Овечкин – 10-й

Панарин вошёл в топ-5 лучших игроков первой части сезона НХЛ по версии TSN, Овечкин – 10-й
Хоккей / НХЛ 0

Канадский телеканал TSN опубликовал топ-50 лучших хоккеистов первой половины сезона в Национальной хоккейной лиги.

Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В тройку лучших попал нападающий Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз». На четвёртом месте находится форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Замкнул топ-5 российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял десятое место.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин провёл 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 42 результативные передачи. На счету Овечкина 34 гола и 16 результативных передач в 49 играх сезона.

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