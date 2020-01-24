Андриевский: психологически было тяжело вылезти. «Авангард» и шанса не дал
Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5). «Леопарды» вели со счётом 2:1 к 50-й минуте матча, после чего пропустили четыре шайбы за оставшиеся 10 минут.
«Я думаю, игра понравилась болельщикам – было много голов. Считаю, что мы играли неплохо 50 минут, но, к сожалению, на последние 10 минут не хватило нам концентрации: пропустили голы со своего пятка. Недоработали и уже было психологически тяжело вылезти. По большому счёту «Авангард» даже и не дал шанса: где-то минуту из своей зоны не могли выйти. Играем хорошие отрезки, потом плохие и целостности игры на весь матч нам не хватает», — цитирует Андриевского пресс-служба клуба.
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