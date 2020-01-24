В Эдмонтоне появился рекламный щит с форвардом «Калгари» Ткачуком

В Эдмонтоне появился рекламный щит с нападающим «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком.
Болельщик «Флэймз» Мохаммад Эльсагир начал сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe для установки биллборда Ткачука в Эдмонтоне. Кампания быстро достигла первоначальной цели в $ 2500, а в результате собрала более $ 25 тыс. Сборы были направлены на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом.
Фото: STV Sports
В прошлом матче между командами форвард «Ойлерз» Зак Кассиан второй раз попал под жёсткий силовой приём форварда «огоньков» Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками, за что получил дисциплинарное наказание.
Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Калгари» пройдёт на площадке «нефтяников» 29 января. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль уже успел заявить, что откажется от участия в Матче звёзд, если его поставят в одно звено с Ткачуком, а Кассиан добавил, что никоим образом не жалеет о содеянном.
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