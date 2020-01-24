Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Эдмонтоне появился рекламный щит с форвардом «Калгари» Ткачуком

В Эдмонтоне появился рекламный щит с форвардом «Калгари» Ткачуком
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне появился рекламный щит с нападающим «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком.

Болельщик «Флэймз» Мохаммад Эльсагир начал сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe для установки биллборда Ткачука в Эдмонтоне. Кампания быстро достигла первоначальной цели в $ 2500, а в результате собрала более $ 25 тыс. Сборы были направлены на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом.

Фото: STV Sports

В прошлом матче между командами форвард «Ойлерз» Зак Кассиан второй раз попал под жёсткий силовой приём форварда «огоньков» Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками, за что получил дисциплинарное наказание.

Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Калгари» пройдёт на площадке «нефтяников» 29 января. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль уже успел заявить, что откажется от участия в Матче звёзд, если его поставят в одно звено с Ткачуком, а Кассиан добавил, что никоим образом не жалеет о содеянном.

НХЛ пытается взять контроль над ситуацией, сложившейся между «Калгари» и «Эдмонтоном»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020