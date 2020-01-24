Яруллин: буллит Галиева обойдёт интернет, хайпанём. Метсола ещё начал радоваться

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

«С Уфой матчи всегда интересные, упорные. Где-то, наверное, из-за удалений инициатива переходила от нас к ним, и обратно, «пять на четыре», «четыре на пять». Но команда была сегодня единой, это очень помогает игре.

Буллит Галиева? Мы смотрели, видели, что шайба зашла, гол. Такие курьёзы бывают. Значит, так должно было случиться. Метсола ещё начал радоваться – это нормально сейчас обойдёт интернет, хайпанём.

Особенное празднование гола? Я и до этого так праздновал, просто не замечали, наверное. В первом дерби на эмоциях, Сошников потом повторил – вызов. Потом снова я так сделал, ну и сегодня получилось. Подключился к атаке, Кирилл Петров всё сделал – мне осталось доехать, замкнуть, обстоятельства в нашу пользу», — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».

