Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Матч Россия — Швеция на Чешских хоккейных играх — 2020 состоится в Ярославле

Матч Россия — Швеция на Чешских хоккейных играх — 2020 состоится в Ярославле
Хоккей / Евротур 0

Вынесенный матч четвёртого этапа Еврохоккейтура – Чешских хоккейных игр Россия – Швеция состоится 30 апреля в Ярославле на «Арене 2000 – Локомотив», информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Евротура в сезоне-2019/2020

«Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча», — говорится в официальном заявлении федерации.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4
Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, было уже поздно.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020