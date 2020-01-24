Матч Россия — Швеция на Чешских хоккейных играх — 2020 состоится в Ярославле

Вынесенный матч четвёртого этапа Еврохоккейтура – Чешских хоккейных игр Россия – Швеция состоится 30 апреля в Ярославле на «Арене 2000 – Локомотив», информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

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«Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча», — говорится в официальном заявлении федерации.