Джонс: Панарин — лучший атакующий хоккеист, с которым я когда-либо играл. Мы ценили его

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился впечатлениями от игры бывшего партнёра по «мундирам» Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне.
«Сколько там у него уже очков — 68? Четвёртый бомбардир в лиге? Скажу вам честно — не удивлён этому нисколечко. Могу совершенно искренне сказать, что Панарин — лучший атакующий хоккеист, с которым я когда-либо играл. Самый креативный.
Его видение, его изобретательность, то, что он делает лучше всех на уровне, какого я ещё никогда не видел, — уверен, что сейчас за всё это его там, в Нью-Йорке, очень ценят. Как и мы ценили его те два года, которые он с нами провёл. Благодаря ему у нас были два подряд неплохих похода за кубком.
Он помогает всем добиваться успеха, будь то на контратаке или на выходе из своей зоны. Его постоянный приоритет — придумать как можно более удобный ход для партнёра. Не могу вспомнить ни одного случая, чтобы из-за какого-то его действия я оказался в неудобном положении. Его передачи по воздуху всегда идеальны. Умнейший игрок. И ещё при том, что у него весьма скромные габариты, в углах он бьётся за шайбу как никто. Постоянно с ней оттуда выезжает — настолько сильная у него клюшка. Собственно, поэтому он так часто шайбой и владеет», — цитирует Джонса пресс-служба НХЛ.
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