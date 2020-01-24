Пастрняк: в компании Бержерона и Маршана любой матч за «Бостон» — Матч звёзд
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился ожиданиями от Матча звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 года, который пройдёт в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр».
«За последний год у меня стало больше уверенности в себе, я многому научился у своих партнёров. В компании Бержерона и Маршана у меня любой матч за „Бостон“ — Матч звёзд, однако тут, бесспорно, совершенно уникальная атмосфера. Не терпится просто пообщаться со всеми этими большими хоккеистами, с которыми мы обычно находимся по разные стороны баррикад.
Игра в формате «три на три»? Словно возвращаешься в детство. Ты маленький, лёд большой. Прекрасная возможность показать всё мастерство, которое у тебя есть», — цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.
Команда Столичного дивизиона имеет минимальную сумму зарплат на Матче звёзд НХЛ — 2020
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