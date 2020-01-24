Михайлов — о московском «Динамо»: пусть жалуются — Крикунов знает, что делает

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о ходе нынешнего сезона КХЛ.

«Я надеюсь на финал Запада ЦСКА — СКА, но прекрасно понимаю, что ковровую дорожку к финалу ЦСКА — СКА на Западе никто не расстелит. Хотя бы потому, что в этом сезоне неожиданных результатов больше, чем в предыдущие годы. И если есть сюрпризы в гладком турнире, то по логике имеет смысл ждать их и в плей-офф. Например, от московских соседей, ведь столичные матчи всегда самые принципиальные, а их результаты не всегда логичные.



Рад за «Динамо», был уверен, что такой опытный тренер, как Владимир Крикунов, удержит команду в своих руках. Так и происходит. Пусть жалуются — Крикунов знает, что делает. Может, именно благодаря баллонам «Динамо» стабильно проводит чемпионат, а тот же Шипачёв проводит лучший сезон за многие годы. Есть физика — будет результат.

Считаю, что Подольск находится на своём месте — игровые ресурсы «Витязя» примерно шестые-восьмые на Западе. Что касается смены тренеров, то это вопрос к руководству, которому и решать, срабатывают ли перестановки или нет. О «Спартаке» скажу то же самое, что и о «Витязе» — «Спартак» занимает свое место. Другой вопрос, почему по дистанции чемпионата красно-белые идут не ровно — хорошую серию сменяет плохая. У штаба Олега Знарка ещё есть время, чтобы найти ответ на этот вопрос», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.