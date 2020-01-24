Михайлов — о московском «Динамо»: пусть жалуются — Крикунов знает, что делает

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о ходе нынешнего сезона КХЛ.
«Я надеюсь на финал Запада ЦСКА — СКА, но прекрасно понимаю, что ковровую дорожку к финалу ЦСКА — СКА на Западе никто не расстелит. Хотя бы потому, что в этом сезоне неожиданных результатов больше, чем в предыдущие годы. И если есть сюрпризы в гладком турнире, то по логике имеет смысл ждать их и в плей-офф. Например, от московских соседей, ведь столичные матчи всегда самые принципиальные, а их результаты не всегда логичные.
Рад за «Динамо», был уверен, что такой опытный тренер, как Владимир Крикунов, удержит команду в своих руках. Так и происходит. Пусть жалуются — Крикунов знает, что делает. Может, именно благодаря баллонам «Динамо» стабильно проводит чемпионат, а тот же Шипачёв проводит лучший сезон за многие годы. Есть физика — будет результат.
Считаю, что Подольск находится на своём месте — игровые ресурсы «Витязя» примерно шестые-восьмые на Западе. Что касается смены тренеров, то это вопрос к руководству, которому и решать, срабатывают ли перестановки или нет. О «Спартаке» скажу то же самое, что и о «Витязе» — «Спартак» занимает свое место. Другой вопрос, почему по дистанции чемпионата красно-белые идут не ровно — хорошую серию сменяет плохая. У штаба Олега Знарка ещё есть время, чтобы найти ответ на этот вопрос», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
- 24 января 2020
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:35
-
10:13
-
09:59
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:20
-
08:00
-
03:46
-
01:18
-
01:00
-
00:35
-
00:15
-
00:05
-
00:00
- 23 января 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:22
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48