Большинство игроков НХЛ хотели бы выпить пива вместе с Овечкиным, Кросби — на втором месте

The Athletic провёл анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно того, с кем бы они хотели вместе выпить пива. В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.

Большинство проголосовало за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (14%). Второе место в этом голосовании занял Сидни Кросби (13%, «Питтсбург Пингвинз»), на третьем месте расположился Джо Торнтон (чуть меньше 12%, «Сан-Хосе Шаркс»). В пятёрку также вошли Кейт Яндл (6%, «Флорида Пантерз») и Брент Бёрнс (5%, «Сан-Хосе»).

В опросе на звание лучшего игрока лиги первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбург Пингвинз» Кросби (15%). В пятёрку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (1%) и Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» (1%).