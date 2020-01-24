Грецкий — о Матче звёзд: с собой привезти драники было нельзя — вратарь бы отравился

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий рассказал, почему решил накормить голкипера Юлиуса Гудачека драниками на Матче звёзд КХЛ.
«Идею предложил пресс-атташе минского «Динамо» Алексей Ковалёв. Сказал, что если болельщики меня выберут, то поедем в Москву с драниками. Вот и пришлось выкручиваться. Воплотить всё в жизнь помог мой друг Александр Осипков, он предложил голкипера покормить.
Мне подсказали, что раз драники, то и костюм нужен. Перед самим выступлением у меня началась паника, потому что, оказалось, надо было согласовать номер с режиссёром, а мы этого не сделали. Но в итоге я подошёл в последний момент, рассказал суть номера, и вроде бы всё получилось как надо. Загвоздка была ещё с самими драниками: они были похожи на какие-то картофельные сырники. В Беларуси их готовят совсем по-другому, но с собой же нельзя было привезти — испортились бы, и вратарь бы отравился.
Нам иногда дают на командных обедах или ужинах. Иностранцам, кстати, нравятся. Их со сметаной едят, кстати, на Мастер-шоу все забыли про неё. Но я так расстроился, что драники не как в Беларуси, что и не подумал о сметане», — цитирует Грецкого пресс-служба КХЛ.
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