Василевский: уважаю выбор парней не ехать на Матч звёзд. Буду отдуваться за всех русских

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями от третьего подряд пребывания на Матче звезд НХЛ. В этот раз вратарь будет единственным представителем России на Звёздном уик-энде.
«Очень приятно приехать на Матч звёзд третий раз подряд. Я ещё в детстве смотрел несколько Матчей звёзд. Очень хотел туда когда-нибудь попасть. Даже самому не верится, что мне это удается. Я ведь, по сути, только третий год играю основным вратарём «Тампы». И третий раз приехал на звёздный матч. Наверное, это показатель моей упорной работы. Да, можно сказать, это знак качества.
Было бы классно побыть в компании русских ребят. Но, видимо, парни решили побольше отдохнуть и залечить болячки. Я уважаю их выбор. Ну ладно, останусь тут единственным русским. Что поделать? Буду отдуваться за всех», — цитирует Василевского сайт «Матч ТВ».
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