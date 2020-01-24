ВХЛ приняла решение о переносе домашних матчей китайских команд на территорию России

Высшая хоккейная лига приняла решение о переносе домашних матчей команд «ОРДЖИ», КРС-БСУ и «Чэн Тоу» на территорию России, информирует пресс-служба лиги.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением коронавируса, ВХЛ в соответствии со статьёй 45 регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2019/2020 приняла решение о переносе всех домашних матчей команд «ОРДЖИ», КРС-БСУ и «Чэн Тоу» на территорию России. О местах, времени и датах проведения матчей будет сообщено дополнительно», — сказано в официальном заявлении.

Новый коронавирус 2019-nCoV был впервые выделен в 2019 году в Ухане во время вспышки пневмонии у одного из пациентов. В лабораторных тестах новый вирус обнаружен в общей сложности у 15 пациентов из 59 случаев пневмонии в Ухане.