Финалист МЧМ-2020 Соколов оформил покер и возглавил гонку снайперов в QMJHL
Нападающий «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата QMJHL с «Бленвиль-Буабриан Армада» (7:5) и был признан первой звездой матча.
Теперь на его счету 66 (35+31) очков в 36 матчах. Соколов вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги. В гонке бомбардиров он идёт на третьем месте.
Россиянин не задрафтован в НХЛ. В межсезонье он принимал участие в тренировочном лагере «Коламбуса» в качестве свободного агента. 19-летний форвард выиграл серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2020 года. На турнире в Чехии Соколов забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу в семи матчах. Лучшим матчем на МЧМ-2020 для Егора стал полуфинал со Швецией, где он оформил дубль.
Аскаров всё равно произведёт фурор на драфте? Кого из российской молодёжки ждут в НХЛ
Через какое-то время наши парни могут стать настоящими звёздами.
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