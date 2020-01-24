Финалист МЧМ-2020 Соколов оформил покер и возглавил гонку снайперов в QMJHL

Нападающий «Кейп-Бретон Иглз» Егор Соколов забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата QMJHL с «Бленвиль-Буабриан Армада» (7:5) и был признан первой звездой матча.

Теперь на его счету 66 (35+31) очков в 36 матчах. Соколов вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги. В гонке бомбардиров он идёт на третьем месте.

Россиянин не задрафтован в НХЛ. В межсезонье он принимал участие в тренировочном лагере «Коламбуса» в качестве свободного агента. 19-летний форвард выиграл серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2020 года. На турнире в Чехии Соколов забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу в семи матчах. Лучшим матчем на МЧМ-2020 для Егора стал полуфинал со Швецией, где он оформил дубль.