Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крайдер — о возможном обмене: эти разговоры сопровождают меня последние семь лет

Крайдер — о возможном обмене: эти разговоры сопровождают меня последние семь лет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал слухи о возможном обмене.

«Я всегда представлял себя только игроком «Рейнджерс» и остаюсь им до тех пор, пока ситуация не изменится. Я живу сегодняшним днём и делаю всё, чтобы помочь команде победить. Хочу, чтобы она пробилась в плей-офф.

У меня такое впечатление, что эти разговоры сопровождают меня последние семь лет. Тут ничего не поделаешь. Такова природа этого зверя. Но я уже давно в лиге и привык не обращать внимание на эти вещи. Я никак не могу на них повлиять.

Выход в зону плей-офф? Шанс есть. В феврале у нас много матчей. Мы провели на две встречи меньше остальных, а значит у нас есть возможность догнать их, если хорошо проведём ближайший месяц. Вот мой приоритет», – цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.

Фридман: претенденты на кубок не верят, что «Рейнджерс» готовы сейчас отпустить Крайдера
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020