Крайдер — о возможном обмене: эти разговоры сопровождают меня последние семь лет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал слухи о возможном обмене.
«Я всегда представлял себя только игроком «Рейнджерс» и остаюсь им до тех пор, пока ситуация не изменится. Я живу сегодняшним днём и делаю всё, чтобы помочь команде победить. Хочу, чтобы она пробилась в плей-офф.
У меня такое впечатление, что эти разговоры сопровождают меня последние семь лет. Тут ничего не поделаешь. Такова природа этого зверя. Но я уже давно в лиге и привык не обращать внимание на эти вещи. Я никак не могу на них повлиять.
Выход в зону плей-офф? Шанс есть. В феврале у нас много матчей. Мы провели на две встречи меньше остальных, а значит у нас есть возможность догнать их, если хорошо проведём ближайший месяц. Вот мой приоритет», – цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.
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