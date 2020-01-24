Грецкий: о родстве с Гретцки спрашивают постоянно, уже сам начинаю сомневаться

Форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий ответил на вопрос о родстве с легендарным Уэйном Гретцки. Из-за созвучности фамилий болельщики устроили флешмоб, в рамках которого они выбрали Грецкого для участия в Матче звёзд КХЛ.

«Меня постоянно об этом спрашивают. Я уже не могу сказать «нет». Так часто задают этот вопрос, что сам начинаю сомневаться. Честно, я не проверял, являемся мы дальними родственниками или нет. Может быть, клуб займётся этим и проверит в архивах. Мои родные сказали, что мы с Уэйном не родственники, поэтому я так всем и отвечаю. Если скажу, что мы родня, а потом окажется, что нет, то будет некрасивая ситуация.

В Гродно очень любят хоккей, на «Неман» всегда собирается полный стадион, 3000 зрителей прыгают на трибунах и громко болеют. Ну и про то, что дедушка Гретцки здесь вырос, тоже знают», — цитирует Грецкого пресс-служба КХЛ.