«Куньлунь» может перенести последний домашний матч в Новосибирск из-за коронавируса

Клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» может перенести матч регулярного чемпионата с рижским «Динамо» из Пекина в Новосибирск. Встреча состоится 24 февраля. Это последний домашний матч китайского клуба в КХЛ. Возможный перенос матча связан с эпидемией коронавируса в Китае.

«Уже ищем варианты, где-то на Востоке. 25 и 27 января там играет «Сибирь». Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики», — цитирует представителя «Куньлуня» ТАСС.

Китайский клуб 2 февраля должен был провести домашний матч с ЦСКА, но эта встреча была перенесена в Москву из-за празднования китайского Нового года.

Ранее было принято решение о переносе матчей китайских клубов ВХЛ в Россию.