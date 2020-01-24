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Хоккеисты «Йокерита» покатались на лыжах с чемпионом ОИ перед матчем с «Куньлунем»

Хоккеисты «Йокерита» покатались на лыжах с чемпионом ОИ перед матчем с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Игроки «Йокерита» провели необычную тренировку перед очередным матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты из Хельсинки совершили лыжную пробежку в компании прославленных лыжников Яри Исометсы и Сами Яухоярви, являющегося чемпионом Олимпийским игр. Тренировка проходила на одной из лыжных трасс Хельсинки, сообщает пресс-служба «Йокерита».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Йокерита».

Некоторые хоккеисты финского клуба уже давно научились ездить на лыжах. Но были и новички. Например, Стив Мозес лишь во второй раз в жизни встал на лыжи.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проведёт завтра, 25 января. В Хельсинки финский клуб будет принимать «Куньлунь Ред Стар».

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