Хоккеисты «Йокерита» покатались на лыжах с чемпионом ОИ перед матчем с «Куньлунем»
Игроки «Йокерита» провели необычную тренировку перед очередным матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты из Хельсинки совершили лыжную пробежку в компании прославленных лыжников Яри Исометсы и Сами Яухоярви, являющегося чемпионом Олимпийским игр. Тренировка проходила на одной из лыжных трасс Хельсинки, сообщает пресс-служба «Йокерита».
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Йокерита».
Некоторые хоккеисты финского клуба уже давно научились ездить на лыжах. Но были и новички. Например, Стив Мозес лишь во второй раз в жизни встал на лыжи.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проведёт завтра, 25 января. В Хельсинки финский клуб будет принимать «Куньлунь Ред Стар».
Читайте также
- 24 января 2020
-
17:33
-
17:08
-
16:35
-
16:20
-
15:30
-
15:17
-
15:01
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:35
-
10:13
-
09:59
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:20
-
08:00
-
03:46
-
01:18
-
01:00
-
00:35
-
00:15
-
00:05
-
00:00
Партнерский контент