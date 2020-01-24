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Гертль: расстроился из-за Кутюра, он заслужил право приехать на Матч звёзд НХЛ

Гертль: расстроился из-за Кутюра, он заслужил право приехать на Матч звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертль прокомментировал предстоящее участие в Матче звёзд НХЛ. Нападающий «акул» заменил своего одноклубника Логана Кутюра, который не смог поехать на Матч звёзд из-за травмы.

«Я был дома после игры, шёл к своей машине. Тут мне позвонил генеральный менеджер клуба Дуг Уилсон. Он сказал, что поскольку у Кутюра травма, то я могу его заменить на звёздном матче. Нет ли у меня проблем со здоровьем, готов ли я к этому? Конечно, я ответил согласием. Для меня большая честь приехать сюда, встретить всех парней, поиграть в хоккей.

Вообще, я расстроился из-за Логана, потому что он проводит отличный сезон и заслужил право приехать сюда. Не получилось, но я постараюсь его достойно заменить», — приводит слова Гертля пресс-служба НХЛ.

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