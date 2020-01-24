«Нефтехимик» — «Сибирь»: Харри Сятери пропустил две шайбы и был заменён
В эти минуты в Нижнекамске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимает «Сибирь».
Первый период сложился для гостей крайне неудачно. Уже к середине двадцатиминутки они проигрывали со счётом 0:2. После этого тренерский штаб «Сибири» сменил вратаря, Харри Сятери уступил место в воротах Алексею Красикову. Впрочем, это не помогло. В первом периоде гости пропустили ещё три шайбы.
Примечательно, что хозяева нанесли лишь восемь бросков, чтобы забросить три шайбы. Хозяева ведут со счётом 5:0.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» располагается на пятом месте в турнирной таблице КХЛ.
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