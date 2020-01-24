«Нефтехимик» — «Сибирь»: Харри Сятери пропустил две шайбы и был заменён

В эти минуты в Нижнекамске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимает «Сибирь».

Первый период сложился для гостей крайне неудачно. Уже к середине двадцатиминутки они проигрывали со счётом 0:2. После этого тренерский штаб «Сибири» сменил вратаря, Харри Сятери уступил место в воротах Алексею Красикову. Впрочем, это не помогло. В первом периоде гости пропустили ещё три шайбы.

Примечательно, что хозяева нанесли лишь восемь бросков, чтобы забросить три шайбы. Хозяева ведут со счётом 5:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» располагается на пятом месте в турнирной таблице КХЛ.