Форвард «Сибири» Чесалин подрался с нападающим «Нефтехимика» Уайтом

В эти минуты в Нижнекамске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимает «Сибирь», после первого периода хозяева ведут со счётом 5:1.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

В концовке первой двадцатиминутки форвард «Сибири» Евгений Чесалин подрался с нападающим «Нефтехимика» Мэттом Уайтом. Чесалин сумел сбить с соперника шлем, но в итоге не удержался на ногах и сам упал на лёд. После этого арбитры быстро остановили дерущихся.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» располагается на пятом месте в турнирной таблице.