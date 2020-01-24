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Тренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по голове

Тренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по голове
Хоккей / КХЛ 0

Тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применял жёсткие методы воспитания подопечных. В Интернете появилось видео, на котором Николаев на тренировке в Балашихе бьёт юных игроков 2010 года рождения клюшкой по голове по шлему.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

К тому же Николаев хватал детей и бросал на лёд, что тоже было зафиксировано на видео.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Инцидент произошёл в Балашихе в филиале академии «Авангарда». Филиал был открыт в августе 2019 года.

Руководство академии временно отстранило специалиста от работы. Сейчас в отношении него проводится проверка.

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