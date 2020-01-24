Тренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по голове
Тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применял жёсткие методы воспитания подопечных. В Интернете появилось видео, на котором Николаев на тренировке в Балашихе бьёт юных игроков 2010 года рождения клюшкой по голове по шлему.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
К тому же Николаев хватал детей и бросал на лёд, что тоже было зафиксировано на видео.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
Инцидент произошёл в Балашихе в филиале академии «Авангарда». Филиал был открыт в августе 2019 года.
Руководство академии временно отстранило специалиста от работы. Сейчас в отношении него проводится проверка.
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