Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» отреагировал на инцидент с тренером академии, бившим детей клюшкой по голове

«Авангард» отреагировал на инцидент с тренером академии, бившим детей клюшкой по голове
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала инцидент, который произошёл в филиале академии хоккейного клуба в Балашихе. Ранее в интернете появилось видео, на котором тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применял жёсткие методы воспитания своих подопечных. Николаев на тренировке бил юных игроков 2010 года рождения клюшкой по голове по шлему. Также он хватал детей и бросал на лёд, что тоже было зафиксировано на видео.

Турнирная таблица КХЛ.

«Поступило обращение родителей команды 2010 года рождения, клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранён от выполнения своих обязанностей», — пояснили «Чемпионату» в пресс-службе «Авангарда».

Тренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по голове
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020