«Авангард» отреагировал на инцидент с тренером академии, бившим детей клюшкой по голове

Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала инцидент, который произошёл в филиале академии хоккейного клуба в Балашихе. Ранее в интернете появилось видео, на котором тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применял жёсткие методы воспитания своих подопечных. Николаев на тренировке бил юных игроков 2010 года рождения клюшкой по голове по шлему. Также он хватал детей и бросал на лёд, что тоже было зафиксировано на видео.

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«Поступило обращение родителей команды 2010 года рождения, клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранён от выполнения своих обязанностей», — пояснили «Чемпионату» в пресс-службе «Авангарда».