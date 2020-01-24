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«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив пять шайб в первом периоде

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив пять шайб в первом периоде
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» прервал серию из трёх поражений, одержав победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал «Сибирь», встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Гости провалили первую 20-минутку, во время которой «Нефтехимик» забросил пять шайб. В составе «Нефтехимика» дубль на счету Павла Куликова, по одной шайбе забросили Якоб Берглунд, Зак Митчелл и Йонас Энлунд. В концовке первого периода Михаил Ромаев сократил отставание в счёте.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Берглунд (Энлунд, Хайруллин) – 04:15' (5x3)   2:0 Куликов (Шиксатдаров, Падакин) – 11:44' (5x5)   3:0 Митчелл (Порядин, Мёрфи) – 13:22' (5x5)   4:0 Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин) – 15:43' (5x4)   5:0 Куликов (Падакин, Пайгин) – 16:38' (4x4)   5:1 Ромаев – 18:35' (4x4)   6:1 Хайруллин (Энлунд, Шарипзянов) – 24:48' (5x3)   6:2 Ромаев (Йокипакка, Ермаков) – 26:20' (5x5)   6:3 Пуустинен (Чесалин, Макаров) – 41:43' (5x5)

Во втором периоде Марат Хайруллин вновь поразил ворота соперника, но уже через две минуты Ромаев оформил дубль. А в третьем периоде окончательный счёт установил Юусо Пуустинен.

«Сибирь» потерпела первое поражение после шести побед в КХЛ. «Нефтехимик» одержал первую победу после трёх поражений.

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