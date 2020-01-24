«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив пять шайб в первом периоде

«Нефтехимик» прервал серию из трёх поражений, одержав победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал «Сибирь», встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Гости провалили первую 20-минутку, во время которой «Нефтехимик» забросил пять шайб. В составе «Нефтехимика» дубль на счету Павла Куликова, по одной шайбе забросили Якоб Берглунд, Зак Митчелл и Йонас Энлунд. В концовке первого периода Михаил Ромаев сократил отставание в счёте.

Во втором периоде Марат Хайруллин вновь поразил ворота соперника, но уже через две минуты Ромаев оформил дубль. А в третьем периоде окончательный счёт установил Юусо Пуустинен.

«Сибирь» потерпела первое поражение после шести побед в КХЛ. «Нефтехимик» одержал первую победу после трёх поражений.