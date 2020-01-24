«Авангард» сообщил об увольнении тренера академии, который бил детей клюшкой по голове

Хоккейный клуб «Авангард» отреагировал на резонансную историю с тренером хоккейной академии клуба в Балашихе Игорем Николаевым. Ранее в интернете появилось видео, на котором Николаев бил детей 2010 года рождения клюшкой по голове.

«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в Академии «Авангарда», клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева. Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги.

Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведённых видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В хоккейной академии «Авангард» существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники», — приводит слова директора по развитию академии «Авангарда» в регионах Никиты Тарасевича пресс-служба клуба.