Заварухин: можно сказать, «Сибирь» проспала первый период матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хоккеистов из Нижнекамска со счётом 6:3. «Нефтехимик» забросил пять шайб ещё в первом периоде.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Нижнекамск с победой! Наверное, сегодня, можно сказать, проспали первый период. И нам залетало всё, что возможно было. Неудачное начало. Немного недоработали, точнее недоработали на своём пятаке. Пропустили ненужные голы, да и удаления были ненужные. Дальше должны были исправить ситуацию, но довольно-таки большой был разрыв в счете», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Нефтехимика».