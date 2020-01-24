Немировски: первый период стал решающим в матче с «Металлургом»
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился победой гостей со счётом 3:1.
Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«К сожалению, мы плохо двигались в первом периоде. Во втором и третьем периодах мы добавили, но 0:2 в первом периоде стало решающим моментом для всей игры. Мы имели шансы сравнять счёт, но соперник тоже хорошо играл», — цитирует Немировски пресс-служба «Торпедо».
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Металлург» одержал первую победу после двух поражений подряд. Для «Торпедо» это поражение стало первым после серии из трёх побед.
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