Хартнелл: Овечкин осознал, что не выиграет Кубок Стэнли, если не станет универсальнее

Бывший известный нападающий НХЛ, а ныне эксперт NHL Network, Скотт Хартнелл прокомментировал попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первую символическую сборную прошедшего десятилетия.

«Овечкин научился играть в обороне. Особенно в тот год, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Для него во главе угла стояла команда, а не только голы и личные достижения.

Возможно, он осознал, что если не поработает над этой частью своей игры и не станет более универсальным хоккеистом, то может никогда не выиграть Кубок Стэнли. Уважаю его за то, что он это понял. В этом ему помог Барри Тротц. Он заразил его идеей и сосредоточил на том, что на него смогут рассчитывать остальные», — приводит слова Хартнелла официальный сайт НХЛ.

Овечкин в составе «Кэпиталз» принял участие в 49 матчах регулярного сезона НХЛ, в которых отметился 34 голами и 16 результативными передачами (50 очков) при показателе полезности «-9» и 24 минутах штрафа. Всего за карьеру на его счету 1261 (692+569) очко в 1133 встречах.