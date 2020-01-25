Кейн выиграл новый конкурс на точность бросков мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

В Сент-Луисе (штат Миссури, США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.

В 2020 году организаторы представили новый конкурс на точность бросков. Участники должны были попытаться попасть по мишени броском с трибуны. Победу в необычном конкурсе одержал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. Он набрал 24 очка.

Помимо Кейна участе в соревновании приняли: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Мэттью Ткачак («Калгари Флэймз»), Тайлер Сегин («Даллас Старз»), Брэди Ткачак («Оттава Сенаторз»), Дэвид Перрон («Сент-Луис Блюз»), Райан О'Райлли («Сент-Луис Блюз»), Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).

Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.