Антипин: задачи «Металлурга» на сезон остаются самыми высокими

Защитник «Металлурга» Виктор Антипин подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:1) и рассказал о задачах, которые стоят перед клубом из Магнитогорска в нынешнем сезоне.
«Хоккей состоял из ошибок. Кто меньше их допустил, тот выиграл.
В третьем периоде не так активно шли в атаку? В конце надо было сыграть построже, минимизировать риск. Наброс от синей линии, как в случае с моей голевой передачей, это основа хоккея. При этом нападающий закрывает вратаря. Сейчас таких голов очень много.
Каких-то проблем с тем, что давно не играли, не было. Не было никакой потери игрового тонуса. Всё было нормально.
Нервозности в команде никакой нет. Оказались в той ситуации, где сейчас находимся. Постараемся её выправить. Мы «Металлург», и мы должны ещё и ещё прибавлять. Задачи у нас на сезон как были самые высокие, так и остаются», — цитирует Антипина пресс-служба КХЛ.
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