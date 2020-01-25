Нанесёт ли «Барыс» «Салавату Юлаеву» третье поражение в сезоне?

Сегодня, 25 января, состоится семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Барыс»;

— «Автомобилист» — «Ак Барс»;

— «Спартак» — «Трактор»;

— «Йокерит» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Динамо» (Минск) — «Северсталь»;

— «Витязь» — «Локомотив»;

— «Динамо» (Рига) — «Адмирал».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».



Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс» из Нур-Султана (Казахстан). Начало встречи — в 14:30 мск. В этом сезоне команды встречались дважды, и в обоих случаях выигрывал «Барыс».