Беттмэн: не говорю точно, но не хочу давать напрасной надежды. НХЛ удобно не ездить на ОИ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Беттмэн прокомментировал ситуацию с возможным участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Беттмэн признал, что участие в Олимпийских играх мешает проведению регулярного чемпионата НХЛ, поэтому руководство лиги предпочло бы отказать игрокам в поездке в Китай.

«Не могу сказать с полной уверенностью, но не хочу давать людям напрасной надежды. Знаю, что профсоюз игроков по-прежнему склоняется к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Знаю, что ИИХФ сфокусирована на сотрудничестве с нами и даже, по-моему, хочет в ближайшем будущем провести встречу.

Мы ездили на пять Олимпиад, потом не поехали в Пхёнчхан. По нашему опыту, поездка на Олимпиаду необычайно подрывает наш сезон. Знаю, что для профсоюза игроков Олимпиада остаётся приоритетной, но лиге удобно туда не ехать», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.