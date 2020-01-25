Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Василевский — о сейве на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ: такому особо не учат

Василевский — о сейве на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ: такому особо не учат
Хоккей / НХЛ 0

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от участия в конкурсе голкиперов в шоу Матча звёзд НХЛ. Василевский занял второе место, но совершил впечатляющий сейв, поймав шайбу ловушкой вслепую. В 2018 году российский вратарь проделал аналогичный трюк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».

«Это на инстинктах получается. Само выскакивает иногда. Просто порой мне удобнее такое движение сделать, нежели какое-то другое. На тренировках подобное тоже бывало пару раз, но не более.

Не тренирую это, потому что такой сейв — не из тех, которые можно натренировать. Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Конкурс вратарей выиграл голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, сделавший 10 сейвов подряд. У Василевского — девять сейвов.

Василевский на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ повторил свой сейв вслепую
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020