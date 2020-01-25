Василевский — о сейве на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ: такому особо не учат

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от участия в конкурсе голкиперов в шоу Матча звёзд НХЛ. Василевский занял второе место, но совершил впечатляющий сейв, поймав шайбу ловушкой вслепую. В 2018 году российский вратарь проделал аналогичный трюк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».
«Это на инстинктах получается. Само выскакивает иногда. Просто порой мне удобнее такое движение сделать, нежели какое-то другое. На тренировках подобное тоже бывало пару раз, но не более.
Не тренирую это, потому что такой сейв — не из тех, которые можно натренировать. Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».
Конкурс вратарей выиграл голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, сделавший 10 сейвов подряд. У Василевского — девять сейвов.
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