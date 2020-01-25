Сошников: понимаем, что пока «Салават Юлаев» даже 70% своей силы не показывает

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о пользе Матча звёзд КХЛ и признался, что уфимцам необходимо добавлять для успешного выступления в плей-офф. В настоящее время «Салават Юлаев» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Наверное, «Матч звёзд» прошёл вовремя. Но всё-таки не вся наша команда приехала в Москву на Матч звёзд, нас было только трое: Линус Умарк, Юха Метсола и я. Мы получили положительные эмоции, провели в столице время с семьями. Надеюсь, мы перезагрузились и теперь поможем «Салавату» — показать хорошие результаты в оставшейся части регулярного чемпионата и успешно выступить в плей-офф. Тем более у тех ребят, что остались в Уфе, получился четырёхдневный перерыв. И у них была возможность немножко расслабиться, снять напряжение, которое всё равно есть, когда проигрываешь.

Мы прекрасно понимаем, что у нас впереди важные игры. Речь обо всех матчах, которые остались до конца регулярного чемпионата. Пока мы ещё даже 70% своей силы не показали. Должны собраться и начать играть по полной — от свистка до свистка, все 60 минут. В любом матче будем биться за победу», — цитируют Сошникова «Известия».