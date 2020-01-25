Тренер юниорской сборной России призвал Подколзина не спешить с переездом в НХЛ

Тренер юниорской сборной России (игроки в возрасте до 16 лет) Владимир Филатов поделился мнением о перспективах нападающего СКА Василия Подколзина. Филатов призвал юного россиянина проявить себя в КХЛ, прежде чем уезжать за океан.

«Успел ли посмотреть первый гол Подколзина за СКА? Мы списывались с Подколзиным после того, как он забросил шайбу. Вася поздравлял нас с победой в одном из матчей юношеской Олимпиады. Посмотрел его гол, пожелал ему не останавливаться, продолжать начатое дело. Потенциал у хоккеиста очень велик. Он большой работяга и талант. Не сомневаюсь, у него всё получится. Сейчас прошёл период адаптации во взрослом хоккее, и дальше должно быть только лучше.

Рано ли ехать Василию в НХЛ? Есть много примеров в России, когда ребята становились лидерами в своих командах в КХЛ. Причём в ведущих. Затем уезжали за океан и неплохо там стартовали. Бывали и другие моменты, когда мальчишки, толком не заиграв в КХЛ, переезжали в Северную Америку и у них начинались проблемы. На мой взгляд, чтобы поехать в НХЛ, Василию сначала нужно здесь стать лучшим», — цитируют Филатова «Известия».