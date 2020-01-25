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Гертл: понравилось стать Бибером на несколько секунд

Гертл: понравилось стать Бибером на несколько секунд
Хоккей / НХЛ 0

Чешский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, исполнивший буллит в маске певца Джастина Бибера на Матче звёзд НХЛ, рассказал о впечатлениях от необычного образа.

«Когда в хоккее появляется Бибер, всем сразу хорошо и весело. Мне очень понравилось стать Джастином на несколько секунд. Я нарочно поскользнулся. Просто хотел пошутить. Но когда я упал, то маска сдвинулась, и я не видел шайбу. Поэтому немного нервничал, что не смогу исполнить буллит», — приводит слова Гертла пресс-служба НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сан-Хосе».

Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.

Гертл исполнил буллит в маске Джастина Бибера на Матче звёзд НХЛ
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