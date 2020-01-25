Гертл: понравилось стать Бибером на несколько секунд

Чешский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, исполнивший буллит в маске певца Джастина Бибера на Матче звёзд НХЛ, рассказал о впечатлениях от необычного образа.
«Когда в хоккее появляется Бибер, всем сразу хорошо и весело. Мне очень понравилось стать Джастином на несколько секунд. Я нарочно поскользнулся. Просто хотел пошутить. Но когда я упал, то маска сдвинулась, и я не видел шайбу. Поэтому немного нервничал, что не смогу исполнить буллит», — приводит слова Гертла пресс-служба НХЛ.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сан-Хосе».
Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
- 25 января 2020
-
14:36
-
14:20
-
13:52
-
13:40
-
12:54
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:29
-
10:38
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
08:46
-
08:32
-
08:01
-
07:36
-
06:38
-
04:55
-
04:25
- 24 января 2020
-
23:40
-
23:28
-
23:00
-
22:28
-
22:17
-
22:08
-
21:41
-
21:16
-
21:14
-
20:44
-
20:25
-
19:47
-
19:31