Карлсон: когда в конкурсе на силу броска участвует Уэбер, остальные — часть его шоу

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился впечатлениями от конкурса на силу броска на Матче звёзд НХЛ. Конкурс выиграл защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер. Скорость полёта шайбы после его броска составила 170 км/ч. Карлсон показал второй результат — 168,1 км/ч.

«Когда в таких конкурсах участвует Ши Уэбер, все остальные — просто часть его шоу, задний план», — цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.

Видео броска Уэбера можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Матч звёзд стартует сегодня, 25 января, в 20:15 мск встречей команд Атлантического и Столичного дивизионов. В 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.