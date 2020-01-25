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Барзал: приятно опередить Макдэвида хотя бы в конкурсе

Барзал: приятно опередить Макдэвида хотя бы в конкурсе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал победу в конкурсе на скорость на звёздном уик-энде Национальной хоккейной лиги. До этого три года подряд побеждал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Он самый быстрый хоккеист непосредственно в игре. Приятно опередить его хотя бы в этом конкурсе, сегодня я показал своё лучшее катание и скорость. Плюс Крис Крайдер отлично начал конкурс для нашей команды. Рад находиться здесь с лучшими игроками лиги. Это весело. Здесь вместе со мной семья», — приводит слова Барзала российская версия официального сайта лиги.

Капитан «Эдмонтона» отметил успех Мэтью.

«Хорошее время для Барзи. Просто снимаю перед ним шляпу», — сказал Макдэвид.

Матч звёзд стартует сегодня, 25 января, в 20:15 мск встречей команд Атлантического и Столичного дивизионов. В 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.

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