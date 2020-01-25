Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» победил «Барыс», Хартикайнен сделал дубль

«Салават Юлаев» победил «Барыс», Хартикайнен сделал дубль
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил казахстанский «Барыс» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Салавата» Дмитрий Кугрышев. Вскоре команда хозяев упрочила преимущество, удачным броском отметился форвард Теэму Хартикайнен. Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки сократили отставание усилиями защитника Атте Охтамаа. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Александр Кадейкин и Роман Старченко. На 50-й минуте преимущество «Салавата» увеличил сделавший дубль Хартикайнен. Точку в концовке поставил Никита Сошников.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Кугрышев (Кадейкин) – 12:59' (5x5)   2:0 Хартикайнен (Умарк) – 18:33' (4x3)   2:1 Охтамаа (Диц, Виделль) – 32:23' (5x4)   3:1 Кадейкин (Лисовец, Кугрышев) – 41:56' (5x5)   3:2 Старченко (Виделль, Охтамаа) – 43:22' (5x4)   4:2 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 49:29' (5x4)   5:2 Сошников (Умарк) – 56:44' (5x4)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020