«Салават Юлаев» победил «Барыс», Хартикайнен сделал дубль

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил казахстанский «Барыс» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Салавата» Дмитрий Кугрышев. Вскоре команда хозяев упрочила преимущество, удачным броском отметился форвард Теэму Хартикайнен. Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки сократили отставание усилиями защитника Атте Охтамаа. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Александр Кадейкин и Роман Старченко. На 50-й минуте преимущество «Салавата» увеличил сделавший дубль Хартикайнен. Точку в концовке поставил Никита Сошников.