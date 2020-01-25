«Автомобилист» — «Ак Барс»: Коварж получил травму в жёстком столкновении с партнёром
В третьем периоде встречи екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса» повреждение получил голкипер команды хозяев Якуб Коварж.
Вратаря травмировал партнёр по команде Денис Бодров. Вратарь вертел головой на пятачке, когда в него на большой скорости врезался Бодров, преследующий форварда соперников. Коварж не ожидал удара и получил повреждение, голкипера под руки увели в раздевалку.
В матче продолжается третий период, счёт — 3:2 в пользу «Ак Барса».
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