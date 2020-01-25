«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу», прервав удачную серию

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У «Автомобилиста» прервалась серия из трёх побед, казанский клуб выиграл третий матч кряду.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Подопечные Дмитрия Квартальнова быстро открыли счёт, на второй минуте голом отметился защитник Кристиан Хенкель. В концовке первого периода" Автомобилист" восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Джеффа Плэтта. Во втором периоде соперники на двоих забросили три шайбы. В составе хозяев отличился форвард Найджел Доус, у «Ак Барса» голы забили нападающие Эмиль Галимов и Артём Галимов. Больше в матче шайб заброшено не было.

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