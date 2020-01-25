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«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу», прервав удачную серию

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу», прервав удачную серию
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У «Автомобилиста» прервалась серия из трёх побед, казанский клуб выиграл третий матч кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Дмитрия Квартальнова быстро открыли счёт, на второй минуте голом отметился защитник Кристиан Хенкель. В концовке первого периода" Автомобилист" восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Джеффа Плэтта. Во втором периоде соперники на двоих забросили три шайбы. В составе хозяев отличился форвард Найджел Доус, у «Ак Барса» голы забили нападающие Эмиль Галимов и Артём Галимов. Больше в матче шайб заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хенкель (Глухов) – 01:41' (5x5)   1:1 Плэтт (Литовченко, Обидин) – 18:09' (5x5)   1:2 Галимов (Зарипов, Яруллин) – 21:28' (5x4)   1:3 Галимов (Фрэттин) – 26:35' (5x5)   2:3 Доус (Мэйсек, Холланд) – 33:38' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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