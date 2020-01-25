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Мартемьянов: у Коваржа подозрение на сотрясение мозга. Проблемы у Дацюка, Доуса, Гареева

Мартемьянов: у Коваржа подозрение на сотрясение мозга. Проблемы у Дацюка, Доуса, Гареева
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) и прокомментировал состояние травмированных игроков.

«Благодарен парням за самоотверженность, самоотдачу. В концовке пришлось чуть ли не в две пятёрки перейти, сражались до конца. В начале матча нас подкосил нелепый гол, там был отскок от конька, команда немножко подсдулась. После забитого гола немного выправились, появился боевой дух. Бились до конца, показали характер, это однозначно. Хоккей есть хоккей, для нас жаль, что так закончилось. Видно, что «Ак Барс» на ходу, в хорошем состоянии.

Без понятия, какое состояние у Коваржа. Я только зашёл, не знаю, где он, в больницу увезли или куда. Похоже, что сотрясение мозга, пока это предварительно. Дацюк в третьем периоде не играл из-за травмы. У Дацюка проблемы, у Доуса, Гареева, человек шесть-семь. Не знаю, будет завтра тренировка или нет, посмотрим», — рассказал тренер на пресс-конференции.

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