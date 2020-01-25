Цулыгин: Панину было непросто эмоционально. Где-то делал лишнее
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (5:2).
«Сегодня была хорошая, заряженная команда, мы здорово использовали свои моменты и реализовали их. Большинство сегодня сработало. Ребята боролись, бились и победили.
Панин отыграл неплохо после дисквалификации, хотя ему было тяжело эмоционально. Был заряжен, где-то делал лишнее, но привнёс необходимую энергию.
Легионеры и Сошников сегодня провели на льду много времени, хотя скоро поездка на Дальний Восток? Они больше играли в большинстве, где не так много тратится энергии. Они хорошо отдохнут и подготовятся к следующему матчу», — сказал тренер на пресс-конференции.
Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота
Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.
Читайте также
- 25 января 2020
-
18:41
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:51
-
17:46
-
17:22
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:41
-
16:28
-
15:58
-
15:20
-
14:36
-
14:20
-
13:52
-
13:40
-
12:54
-
12:39
-
11:59
-
11:37
-
11:29
-
10:38
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
08:46
-
08:32
-
08:01
-
07:36
-
06:38
-
04:55
Партнерский контент