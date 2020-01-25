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Цулыгин: Панину было непросто эмоционально. Где-то делал лишнее

Цулыгин: Панину было непросто эмоционально. Где-то делал лишнее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (5:2).

«Сегодня была хорошая, заряженная команда, мы здорово использовали свои моменты и реализовали их. Большинство сегодня сработало. Ребята боролись, бились и победили.

Панин отыграл неплохо после дисквалификации, хотя ему было тяжело эмоционально. Был заряжен, где-то делал лишнее, но привнёс необходимую энергию.

Легионеры и Сошников сегодня провели на льду много времени, хотя скоро поездка на Дальний Восток? Они больше играли в большинстве, где не так много тратится энергии. Они хорошо отдохнут и подготовятся к следующему матчу», — сказал тренер на пресс-конференции.

Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота
Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.
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