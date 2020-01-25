Канарейкин: «Салават» будет опасным соперником в плей-офф, там много мастеровитых игроков

Известный хоккеист и тренер Фёдор Канарейкин поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в грядущем плей-офф.
«То, что «Салават» попадёт в плей-офф, даже не обсуждается. У меня нет сомнений в том, что он туда попадёт. Другой вопрос в том, с какой игрой он подойдёт к матчам на вылет. Думаю, что Уфа может стать опасным соперником для любой команды на первой стадии Кубка Гагарина. Это коллектив, который умеет играть решающие матчи. Он не особо напрягался в этом сезоне. Думаю, что решающие игры у него впереди. В команде много мастеровитых игроков. Не только легионеры. С «Барысом» хорошо проявила себя третья тройка.
Кадейкин второй год подряд набрал двадцать очков за «регулярку». Это хорошие цифры для двухстороннего форварда. Мне кажется, что в Уфе он нашёл свою команду. У игрока всегда наступает решающий момент в его развитии, когда он находит свою команду, своих партнёров и тренеров. Александр стабильно выступает в последних сезонах и попадает в состав сборной на Евротур. Сейчас такой хоккей, что любое звено должно быть универсальным, чисто сдерживающие звенья уже не так ценны. У Кадейкина, Кугрышева и Жаркова получается задавать ритм игры и ломать отрезок, который не удаётся команде. В сегодняшнем хоккее ты должен уметь играть на любой точке поля и приносить команде результат. У них это получается», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
- 25 января 2020
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