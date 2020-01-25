«Витязь» проиграл третий матч подряд, уступив «Локомотиву»

Подольский «Витязь» в родных стенах проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подольский клуб проиграл третий матч подряд, «железнодорожники» прервали серию из четырёх поражений.



На 17-й минуте нападающий гостей Стефан Да Коста открыл счёт. Меньше чем через две минуты «Локомотив» упрочил преимущество благодаря форварду Владимиру Ткачёву. На экваторе второго периода «Витязь» сократил отставание, гол забил нападающий Павел Варфоломеев. На старте третьего периода форвард Алексей Бывальцев сравнял счёт. Вскоре «Локомотив» вновь вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Артур Каюмов. В концовке точку поставил Антон Ландер, забив дважды.