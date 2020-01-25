Кручинин: «Салават» хотел прыгнуть обратно в победную колею перед выездом

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин подвёл итоги матча с «Барысом» (5:2).



«Важный матч после Казани, потому что там отдали очень много сил и эмоций, хотели взять два очка, но не получилось. Сегодня хотели прыгнуть обратно в победную колею перед тяжёлым выездом, здорово, что получилось. Активное начало соперника? Они так играют. На выезде они нас с первых смен задавили, действуют очень агрессивно. Плюс в Астане у них маленькая площадка, поэтому играют в агрессивный хоккей. Конечно, мы ожидали. Но одно дело, когда ожидаешь у себя в голове, другое — когда выходишь и торопишься. Хорошо, что потом всё пошло нормально.



Как проходит адаптация в «Салавате»? Всё уже стало лучше, чувствую себя уже получше, играть полегче стало, да и обжился здесь уже. Теперь нужно сконцентрироваться на хоккее и продолжать работать», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота Хенрик Карлссон увидел шайбу в сетке и только сокрушённо развёл руками.